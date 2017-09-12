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Motosiklet tutkunu Uğur'un kahreden ölümü

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 20 yaşındaki genç, tutkunu olduğu motosikletle yaptığı kazada hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 12 Eylül 2017 Salı 15:28
Motosiklet tutkunu Uğur'un kahreden ölümü

Kaza, Çorlu-Çerkezköy yolu Veliköy mevkiinde meydana geldi. Bir palet firmasında işçi olarak çalışan Uğur Avcu, iddiaya göre Çerkezköy istikametine giderken önünde seyir halinde olan otomobile arkadan çarptı. Yere düşen Avcu'nun üzerinden arkadan gelen ve duramayan Erhan G. idaresindeki 59 S 9208 plakalı servis minibüsü geçti.

Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri Avcu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan servis minibüsünün şoförü Erhan G. tutuklandı.

Daha önce amatör bir futbol kulübünde oynayan ve 2 yıl önce futbolu bırakan Uğur Avcu, çevresinde motosiklet tutkunu olarak biliniyordu. Sosyal medya hesabından geçtiğimiz temmuz ayında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden ‘Altın elbiseli adam' olarak bilinen Barkın Bayoğlu ile ilgili paylaşımlar yapan ve üzüntüsünü dile getiren Avcu'nun, motosikleti ile de çekildiği fotoğraflara hesabında yer verdiği görüldü.

Askere gitmeye hazırlandığı öğrenilen ve bir süre önce asker düğününde arkadaşları ve ailesiyle eğlenceli bir gün geçiren Uğur Avcu, gözyaşları içinde Velimeşe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kazayla ilgili jandarmanın başlattığı soruşturma sürüyor. Kaynak : İHA

JandarmaAmatörSağlık Ekipleri


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