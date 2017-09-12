Merkel'den şaşırtan açıklama

Almanya Başbakanı Angela Merkel 24 Eylül'deki genel seçimler öncesi Alman devlet televizyonu NDR'e konuştu.



Almanya Başbakanı Merkel, NATO üyesi Türkiye'ye topyekun bir silah ambargosuna karşı olduğunu belirtti.



Almanya'nın güvenlik konusunda Türkiye ile birlikte çalışmasının zorunlu olduğunu vurgulayan Başbakan Merkel, 'DAEŞ'e ve İslamcı teröre karşı savaşta birlikte mücadele ediyoruz' açıklamasında bulundu.



Türkiye'ye yönelik katı bir seyahat uyarısı yapılmasını da uygun bulmadığını dile getiren Almanya Başbakanı Angela Merkel, 'Diyalog yolu açık tutulmalı' dedi.



BAKAN ÇELİK GABRIEL'İ ELEŞTİRMİŞTİ



Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Türkiye'ye silah satışıyla ilgili sözlerini eleştiren AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik de şu görüşü dile getirmişti:



'Artık DEAŞ, PKK gibi örgütler Avrupa başkentlerinde de dolaşıyor. Bakın şu unutulmasın. Bizim burada verdiğimiz etkili mücadele ile Türkiye bir devlet olarak kendi sınırlarını koruyor. Ama aynı zamanda da Avrupa'nın güvenliğini ve sınırlarını koruyor. Dolayısıyla Türkiye'nin terörle mücadelesinde bir zaaf ortaya çıkarmak demek Almanya'nın ve Avrupa'nın da güvenliğinde bir zaaf ortaya çıkarmak demektir.'



Avrupa Parlamentosu da Merkel'e karşı