Meclis Başkanlık Divanı'nda SİHA tartışması

Meclis Başkanlık Divanı, Meclis'te alınacak güvenlik önlemleri için toplandı. Toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. HDP'li milletvekillerinin de yer aldığı toplantıda, Bakan Soylu ile HDP'liler arasında SİHA tartışması yaşandı.



HDP'Lİ BULDAN'A BAKAN SOYLU'DAN TEPKİ



Habertürk TV Parlamento Muhabiri Sibel Erdem'in edindiği bilgilere göre; Güvenlik önlemlerinin konuşulduğu toplantıda Meclis'in açılmasının ardından devreye girecek olan drone sistemi konusunun gündeme gelmesi üzerine TBMM Başkanvekili ve HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, 'Meclis'te drone istemiyoruz. İnsansız hava araçları insanları öldürüyor' ifadesini kullandı. Buldan, Hakkari'deki SİHA tartışmalarını gündeme getirdi ve Hakkari'de ölenlerin siviller olduğunu iddia etti. 'Aileyi bizzat tanıyorum' ifadelerini kullanan Buldan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tepki göstererek, ölenlerin ve öldürülenlerin sivil olmadığını, terör örgütü PKK'lı olduğunu belirtti ve isim verdi. Soylu, öldürülenlerden birisinin isminin Mustafa Tarhan, diğerinin ise 'Piro' kod adlı bir terörist olduğunu ve terör örgütü PKK'ya kaydı olduğunu söyledi.



'ARİSTO DÖNEMİNDE DEĞİLİZ'



TBMM'de alınan güvenlik önlemlerine yönelik eleştirilere ise Soylu, 'Aristo döneminde değiliz, PKK-DEAŞ tehdidi var' ifadelerini kullandı.

