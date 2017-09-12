Len Wein hayatını kaybetti!

Wein’in yakın arkadaşı olan çizgi roman yazarı Neil Gaiman, "İngiliz çizgiroman yazarlarını DC'ye getiren insandı. 30 yıllık çizgi roman kariyerimde tanıdığım en iyi insanlardan biriydi. Onu çok özleyeceğim” dedi.



"WEIN’İ TANIMAK ONURDUR"



Beyazperdede 'Wolverine' karakterine hayat veren Hugh Jackman, ölüm haberin ardından “Len Wein'i tanımak bir onurdur. Onunla ilk kez 2008 yılında tanıştım. Ona, çizgiroman dünyasının en iyi karakterini oynayağımı söyledim” ifadelerini kullandı.