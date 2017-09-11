Siirt'in Aktaş köyünde kimyasal madde içerdiği değerlendirilen varildeki sızıntıdan etkilenen 152 kişi, tedavi altına alındı.



Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Acil Sağlık Hizmetleri ambulanslarının bölgeye intikal ettiği ve etkilenenlerin hastaneye ulaştırılmaya başlandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:"Olaydan etkilenen 92 kişinin hastanelere sevki gerçekleştirilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. 60 kişi de köy yakınlarında bulunan mesire alanında kurulan Kızılay çadırlarında gözetim altına alınmıştır. Hastanelere sevki gerçekleştirilenlerin arındırma ünitesinde arındırma işlemlerine devam edilmekte olup genel durumları iyidir. Klor gazından etkilenme olayının eski bir varille temastan kaynaklandığı değerlendirilmektedir."Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, merkeze bağlı Aktaş köyünde yaygın bulantı ve kusma şikayetlerinin bildirilmesi üzerine 112 Acil, AFAD ve Kızılay ekiplerinin olay yerine intikal ettirildiği kaydedildi.Olayın, ilk belirlemelere göre köylüler tarafından bulunan ve kimyasal madde içerdiği değerlendirilen varildeki sızıntıdan kaynaklandığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Şu ana kadar kimyasal maddeden etkilenen 17 yetişkin, 23 çocuk ilimiz Devlet Hastanesine sevk edilmiş olup, şu an için hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" ifadeleri yer aldı.Açıklamada, vatandaşların etkilenmemesi için gerekli tedbirlerin alındığı, olayla ilgili geniş kapsamlı incelemenin devam ettiği vurgulandı.Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Aktaş köyünde kimyasal madde içerdiği değerlendirilen varildeki sızıntıdan etkilenen ve hastanede tedavisi süren vatandaşları ziyaret etti.Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Vali Atik, saat 18.00 sıralarında jandarmaya, Aktaş köyünde yaygın bulantı ve kusma rahatsızlığı ile gaz yayılması olduğu ihbarı geldiğini anımsattı.Bunun üzerine bölgeye 112 Acil sağlık ve AFAD ekiplerini yönlendirdiklerini belirten Atik, 17'si yetişkin, 23'ü çocuk olmak üzere 40 vatandaşın devlet hastanesinde tedavi altında olduğunu ifade etti.Atik, olay ile ilgili şu bilgileri aktardı:"Nereden geldiği belli olmayan varil benzeri cismin içinden sızan bir gaz. Oradaki vatandaşlarımızın varille oynaması sonucu, iddiaya göre varilin bir musluğunun olduğu, musluktan sızan gazın çevreye yayılması sonucu vatandaşlarımız bu durumdan etkilendi. Uzmanların ifadesine göre bu gazın klor gazı olabileceği değerlendiriliyor. Şu an ciddi bir durum söz konusu değil. Biz köyde gerekli tedbirleri aldık. AFAD, Kızılay ekiplerimizi, bütün imkanlarımızı köyde vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde hayatlarını devam ettirmeleri için tedbirlerimizi aldık."Uzman ekiplerin köyde gazı bertaraf etme çalışmalarına başladıklarını bildiren Atik, "Vatandaşlarımız en kısa sürede normal hayatına dönecek. Daha çok vatandaşımız bu gaza maruz kalmasın diye tedbiren vatandaşlarımızı bölgeden uzaklaştırdık" diye konuştu.