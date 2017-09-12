Kılıçdaroğlu: Danıştay Başkanı bizi beğenmiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'deki İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına konuk oldu.



BIRAKMASI LAZIM



Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'le ilgili olarak, CHP'nin bugün Danıştay'a disiplin başvurusunda bulunacağını doğruladı ve 'Tarafsızlığını kaybetmiştir, bırakması lazım' dedi.



'BİZİ BEĞENMİYOR'



'Danıştay Başkanı iktidar partisinin Danıştay'daki sözcüsü konumundadır' diyen Kılıçdaroğlu, 'Artık o makamda oturamaz, ayrılması lazım. Benimle ilgili bir dava Danıştay'a gittiğinde ne olacak? Çünkü Danıştay Başkanı bizi beğenmiyor. Yargının içinde namusu ile görev yapanlar var. Biz kamuoyu önüne çıkıp politik mesaj veren, kararlar veren, kendi bağımsız iradesi olmayan kişilere karşıyız. Tarafsızlığını kaybetmiştir, bırakması lazım' ifadelerini kullandı.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel