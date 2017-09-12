USD (Alış - Satış) : 3,40 - 3,40 EURO (Alış - Satış) : 4,08 - 4,09

Kılıçdaroğlu: Danıştay Başkanı bizi beğenmiyor

"Danıştay Başkanı bizi beğenmiyor" diyen CHP Lideri, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör hakkında, Danıştay'a disiplin başvurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Televizyon / 12 Eylül 2017 Salı 09:04
Kılıçdaroğlu: Danıştay Başkanı bizi beğenmiyor
Video için tıklayın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'deki İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına konuk oldu.

BIRAKMASI LAZIM

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'le ilgili olarak, CHP'nin bugün Danıştay'a disiplin başvurusunda bulunacağını doğruladı ve 'Tarafsızlığını kaybetmiştir, bırakması lazım' dedi.

'BİZİ BEĞENMİYOR'

'Danıştay Başkanı iktidar partisinin Danıştay'daki sözcüsü konumundadır' diyen Kılıçdaroğlu, 'Artık o makamda oturamaz, ayrılması lazım. Benimle ilgili bir dava Danıştay'a gittiğinde ne olacak? Çünkü Danıştay Başkanı bizi beğenmiyor. Yargının içinde namusu ile görev yapanlar var. Biz kamuoyu önüne çıkıp politik mesaj veren, kararlar veren, kendi bağımsız iradesi olmayan kişilere karşıyız. Tarafsızlığını kaybetmiştir, bırakması lazım' ifadelerini kullandı.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

İsmail KüçükkayaDanıştayMilletvekiliKemal KılıçdaroğluDanıştay Başkanı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ISIRACAK KÖPEK DİŞİNİ GÖSTERMEZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı