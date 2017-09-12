Kılıçdaroğlu: 4 yılda terörü bitiririm

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV canlı yayınında İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu.



LAFI DOLAŞTIRDI



Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Lideri, terör sorununu 4 yıl içinde bitirebileceğini söyledi.



Küçükkaya'nın ısrarlı bir şekilde 'Nasıl ?' diye sormasına rağmen lafı dolaştırararak bir proje sunamadı.



SİYASETİ BIRAKIRIM



Terör sorunun çözüm yerinin Meclis olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu 'Terör sorununu 4 yılda çözeceğim. Eğer çözemesem siyaseti bırakırım' diye konuştu.