USD (Alış - Satış) : 3,40 - 3,40 EURO (Alış - Satış) : 4,08 - 4,09

Kılıçdaroğlu: 4 yılda terörü bitiririm

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu '4 yıl içinde terörü bitiremezsem siyaseti bırakırım" dedi.

Siyaset / 12 Eylül 2017 Salı 09:07
Kılıçdaroğlu: 4 yılda terörü bitiririm

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV canlı yayınında İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu.

LAFI DOLAŞTIRDI
Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Lideri, terör sorununu 4 yıl içinde bitirebileceğini söyledi.

Küçükkaya'nın ısrarlı bir şekilde 'Nasıl ?' diye sormasına rağmen lafı dolaştırararak bir proje sunamadı.

SİYASETİ BIRAKIRIM

Terör sorunun çözüm yerinin Meclis olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu 'Terör sorununu 4 yılda çözeceğim. Eğer çözemesem siyaseti bırakırım' diye konuştu.

İsmail KüçükkayaKemal KılıçdaroğluChp


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ISIRACAK KÖPEK DİŞİNİ GÖSTERMEZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı