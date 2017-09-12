USD (Alış - Satış) : 3,40 - 3,40 EURO (Alış - Satış) : 4,08 - 4,09

Kamuya 30 bin memur alınacak

Kamu kurumları personel alımı için ilana çıktı. Önümüzdeki dönemde kamu kurumları 30 bin geçici personel alacak. En fazla alım yapacak kurum ise Milli Eğitim Bakanlığı. Bakanlığa 13 bin 500 kişilik geçici personel hakkı tanındı. Bugüne kadar 5 bin 579 kişi işe alındı. Bakanlık, yılsonuna kadar 7 bin 921 kişiyi daha alacak.

Ekonomi / 12 Eylül 2017 Salı 02:10
Kamuya 30 bin memur alınacak

İKİNCİ SIRADA İÇİŞLERİ VAR

Kamuda en fazla geçici personel alımı yapan ikinci bakanlık ise İçişleri Bakanlığı. 4 bin 500 kişilik alım hakkı bulunan bakanlık, bugüne kadar 2 bin 248 kişi istihdam etti, sene sonuna kadar 2 bin 252 kişiyi daha işe alacak. Adalet Bakanlığı da yılsonuna kadar 2 bin 346 kişi daha istihdam edecek. Temmuz ayına kadar bin 496 kişi istihdam eden Tarım Bakanlığı ise yılsonuna kadar 2 bin 504 kişiyi daha işe alacak. 3 bin 500 kişilik geçici personel alımı yapacak olan kamu üniversiteleri ise bugüne kadar bin 92 kişiyi istihdam etti. Önümüzdeki dönemde 2 bin 408 kişi daha almaları bekleniyor. Kamu Hastaneleri Kurumu da 2017 bitene kadar bin kişilik daha istihdam yaratacak.

KURUMLAR İLANA ÇIKTI

Birçok kamu kurumu ilana çıkmış durumda. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak arkeolojik kazılarda kazı yapacak 300 işçi ararken, kazılarda çalışacak arkeolog ve uzman da alacak.

İçişleri BakanlığıKültür ve Turizm BakanlığıTarım BakanlığıAdalet BakanlığıPersonel Alımı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ISIRACAK KÖPEK DİŞİNİ GÖSTERMEZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı