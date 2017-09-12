Kamuya 30 bin memur alınacak

Kamu kurumları personel alımı için ilana çıktı. Önümüzdeki dönemde kamu kurumları 30 bin geçici personel alacak. En fazla alım yapacak kurum ise Milli Eğitim Bakanlığı. Bakanlığa 13 bin 500 kişilik geçici personel hakkı tanındı. Bugüne kadar 5 bin 579 kişi işe alındı. Bakanlık, yılsonuna kadar 7 bin 921 kişiyi daha alacak.
İKİNCİ SIRADA İÇİŞLERİ VAR
Kamuda en fazla geçici personel alımı yapan ikinci bakanlık ise İçişleri Bakanlığı. 4 bin 500 kişilik alım hakkı bulunan bakanlık, bugüne kadar 2 bin 248 kişi istihdam etti, sene sonuna kadar 2 bin 252 kişiyi daha işe alacak. Adalet Bakanlığı da yılsonuna kadar 2 bin 346 kişi daha istihdam edecek. Temmuz ayına kadar bin 496 kişi istihdam eden Tarım Bakanlığı ise yılsonuna kadar 2 bin 504 kişiyi daha işe alacak. 3 bin 500 kişilik geçici personel alımı yapacak olan kamu üniversiteleri ise bugüne kadar bin 92 kişiyi istihdam etti. Önümüzdeki dönemde 2 bin 408 kişi daha almaları bekleniyor. Kamu Hastaneleri Kurumu da 2017 bitene kadar bin kişilik daha istihdam yaratacak.
KURUMLAR İLANA ÇIKTI
Birçok kamu kurumu ilana çıkmış durumda. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak arkeolojik kazılarda kazı yapacak 300 işçi ararken, kazılarda çalışacak arkeolog ve uzman da alacak.