İstanbul Aydın Çocuk Üniversitesi'nde kış okulu başlıyor

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Eğitim Fakültesi projelerinden birisi olan İAÜ Çocuk Üniversitesi, zenginleştirilmiş eğitimlerine devam ediyor. Üstün yetenekli ve üstün zekalı çocuklara farklılaştırılmış eğitim sunan İstanbul Aydın Çocuk Üniversitesi, bu yıl 9'uncusunu düzenleyeceği kış okuluna 30 Eylül'de başlıyor. İAÜ Çocuk Üniversitesi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ayşin Kaplan Sayı koordinatörlüğünde gerçekleştirilen İAÜ Çocuk Üniversitesi'nde yaz okulu, kış okulu ve çeşitli atölyelerle birlikte toplam 17 eğitim programı ile sunuluyor. Üstün yetenekli ve üstün zekalı çocukların zenginleştirilmiş bir eğitimle başarıya ulaşabileceğine vurgu yapan Yrd. Doç. Dr. Sayı, “Özellikle tanı almış ve yeteneği fark edilen çocukların zamanla körelme olasılığı çok yüksek oluyor. Ya da potansiyelini yeteri kadar kullanmayan çocuklar bir süre sonra başarısızlığa sürükleniyor. O nedenle bu çocuklarımızın zenginleştirilmiş klasik eğitimin dışında bir eğitim alması şart oluyor” diyerek aileleri zenginleştirilmiş eğitim konusunda uyarıyor. Dünyanın her bir yerinde üstün yetenekli çocukların sayısının arttığını ifade eden Sayı, “Önemli olan o tanıyı almak değil. Asıl süreç o tanıyı aldıktan sonra başlıyor. Ailelerin bu konuda çok dikkatli olması gerekiyor. Çocukların üzerine çok fazla yük yükleyerek büyük beklentiler içinde olmak yerine ailelerde çocuklarımızı nasıl doğru eğitime sevk edebiliriz kaygısı oluşması gerekir” dedi.



‘Çocukların eğitimi kadar ailelerin de eğitimi önemli'



Bugüne kadar pek çok üstün çocukla çalıştıklarını belirten Yrd. Doç. Dr. Ayşin Kaplan Sayı, “Ülkemizde potansiyeli yüksek öğrencilerin varlığı beni oldukça mutlu ediyor. Onları eğitmek ve geleceğe hazırlamak bizlere büyük keyif veriyor. Onların başarılarıyla bizler de gurur duyuyoruz. Ancak bizlerin bu noktada atladığı bir şey var ki o da çocukların eğitimi kadar ailelerin de eğitiminin önemi. Bizler kış okulumuzda sadece çocuklarımıza ders öğretmiyoruz onun dışında velilerimize de çeşitli seminerler vererek onların da doğru bir bilinçle çocukların geleceğine yön vermesi için elimizden gelen destekleri sağlıyoruz” diyerek veli eğitimine de dikkat çekti.



“Çocuklardaki cevheri keşfetmek çok zor değil, ben yıllardır onlarla çalıştığım ve bir arada olduğum için birkaç cümlesinden bile fark edebiliyorum” diyen Yrd. Doç. Dr. Sayı, şöyle devam etti:



“Önemli olan onların neye yeteneği var ve gelecekte nerede olursa başarılı olur? Asıl sorunumuz ve derdimiz bu bizim. Bu nedenle de çocuklarını doğru bir şekilde geleceğe yönlendirmek isteyen tüm velilerimizi İAÜ Çocuk Üniversitesi'ne bekliyoruz.” Kaynak : İHA