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İspanya'da sıcak dakikalar! Bölge ablukaya alındı

İspanya'da Katalan polisi, Barcelona şehrindeki Sagrada Familia bazilikasının da bulunduğu bölgenin etrafını çevirdi. Bölgede terör operasyonu yapıldığı ifade ediliyor.

Dünya / 12 Eylül 2017 Salı 22:35
İspanya'da sıcak dakikalar! Bölge ablukaya alındı

İspanya'da Katalan polisi, Barcelona şehrindeki Sagrada Familia bazilikasının da bulunduğu bölgeyi terör operasyonu kapsamında abluka altına aldı.

İspanya'da Katalan polisi, Twitter hesabından Barcelona şehrindeki Sagrada Familia bazilikasının bulunduğu bölgeyi terör operasyonu kapsamında abluka altına aldığını duyurdu.

Bununla birlikte, Katalan polisi, Sagrada Familia bazilikasının çevresine park etmiş süpheli bir kamyon ihbarını değerlendirdiğini ve bölgeye bomba imha ekibi gönderdiğini ifade etti.

BarcelonaTwitterİspanyaTerör Operasyonu


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