İsmailağa Cemaati'nden flaş açıklama

Beyaz TV'de yayınlanan Ömür Varol'la Beyaz Gazete programı son günlerde en çok konuşulan İsmailağa Cemaati yetkililerini ağırladı.



Programa konuk olan İsmailağa İlim Hizmet Derneği Başkanı Recep Konuk ve İsmailağa Medya Anonim Şirketi Müdürü Ahmet Boyacı Ömür Varol'un sorularını yanıtladı.



Gündemde kendilerine ilişkin çıkan haberler hakkında açıklamalarda bulunan İsmailağa İlim Hizmet Derneği Başkanı Recep Konuk dikkat çeken bir açıklamada bulunarak CHP eski genel başkanı Deniz Baykal'ın İsmailağa Cemaati'nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu yanına geldiğini ifade etti.



'HANIMINA ÇARŞAF GİYDİR'



Recep Konuk dikkat çeken bir açıklamada bulunarak İsmailağa Cemaati'nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun Deniz Baykal'a 'hanımına çarşaf giydir' tavsiyesinde bulunduğunu Baykal'ın ise tebessüm ederek inşallah cevabı verdiğini söyledi.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel