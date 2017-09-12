Irak Meclisi referandum kararını açıkladı

Irak meclisinin, yaptığı oylamada Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de gerçekleştireceği "bağımsızlık referandumunu" reddetti.



İBADİ ÖNLEM ALMAK İÇİN YETKİLENDİRİLDİ



Irak Başbakanı İbadi, gerekli önlemlerin alınması için yetkilendirdi. Bu yetkiyle Kuzey Irak'taki Kürt yönetimine askeri müdahale seçeneği masa olabilecek.



"ANAYASAYA AYKIRI"



Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ise Barzani'nin referandum ilanından sonra yaptığı açıklamada "bunun anayasaya aykırı olduğunu belirterek sonucu tanımayacaklarını" söylemişti.



25 EYLÜL TARİHİ İŞARET EDİLMİŞTİ



IKBY Başkanı Mesut Barzani, 7 Haziran'da siyasi partilerle gerçekleştirdiği toplantı sonrasında, uzun süredir tartışılan bağımsızlık referandumunun 25 Eylül 2017'de yapılacağını ilan etmişti.



Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ise Barzani'nin referandum ilanından sonra yaptığı açıklamada 'bunun anayasaya aykırı olduğunu belirterek sonucu tanımayacaklarını' söylemişti.



Kaynak : AA