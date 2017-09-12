iPhone 8 ve iPhone X'in fiyatı ve özellikleri neler?

iPhone 8 Plus'in portre modu ile çekilen fotoğraflarda sonradan da aydınlatma ayarları dinamik olarak değiştirilebilecek.tanıtımına Cupertino'daki Steve Jobs Theater'da başladı.



Gecede Harvey ve Irma kasırgalarının kurbanlarını da anan Apple CEO'su Tim Cook'un konuşması sırasında Steve Jobs'un yer aldığı bir görüntü yansıtıldı.



Gecede İlk olarak yeni Apple Watch tanıtıldı.



Tanıtım öncesi Apple Watch'un geçtiğimiz yıl yüzde 50 büyüdüğüne dikkat çekilirken, böylece Rolex'i geride bırakarak ilk sıraya yerleştiğine belirtildi.







Apple Watch Series 3, 19 Eylül'den itibaren mağazalarda satışa sunulacak.



Kullanıcılar, artık telefonları yanında olmadan da akıllı saatlerinden arama, internet kullanımı gibi özellikleri de kullanabilecek.



Saatte kullanılan sim kartın numarası, iPhone ile aynı olacak.



Wi-Fi'ın yüzde 85 daha hızlı olduğu saatte, şarj ömrü yüzde 50 daha fazla olacak.



Saatte fazla büyük olduğu gerekçesiyle nanoSIM yerine eSIM adı verilen bir teknoloji kullanıldı.



Apple Watch Series 3, 329 dolara satışa sunulacak.



SIM kartın yer aldığı model ise 399 dolarlık etikete sahip olacak.



Hücresel veri desteği, ABD, Kanada, Avustralya, Japonya, İngiltere, Almanya, Fransa ve İsviçre'de kullanılabilecek.



iPHONE 8 TANITIMI







Apple CEO'su Tim Cook, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın tanıtımına başladı.



Yeni iPhone'un kamerası düşük ışık koşullarında daha hızlı davranırken, geliştirilmiş piksel işlemcisi ve gürültü azaltma özelliklerine sahip.



12 MP'lik kamera da yeni renk filtresi de yer alıyor.



iPHONE 8 PLUS TANITIMI







iPhone 8 Plus'ta ise çifte 12 MP kamera yer alıyor.



iPhone, ARKit ile oyun deneyimine interaktif yeni bir boyut kazandırmayı planlıyor.



iPhone 8 Plus'in portre modu ile çekilen fotoğraflarda sonradan da aydınlatma ayarları dinamik olarak değiştirilebilecek.



Tim Cook, iPhone 8'de wireless (kablosuz şarj) özelliği olacağını duyurdu.



iPhone 8'in 32 GB'lık modeli 699 dolara satılacak.



10. YILA ÖZEL iPHONE X







Lansmanda iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın ardından 10. yıla özel bir ürün tanıtıldı.



Uzun süredir dedikodulara konu olan bu modele iPhone X ismi verildi.



iPhone X'te Face ID özelliği yer alacak.



Kullanıcılar, şifre işlemleri, App Store, kilit açma gibi durumlarda yüz tarama özellini kullanabilecek.



Super Retina ekranlı cihazda 'home' butonu kullanılmamış.



2437x1125 çözünürlüğe sahip olan cihazın arka yüzünde tıpkı iPhone 8'deki olduğu gibi çift kamera yer alıyor.



Ancak kameralar bu kez yatay olarak değil, dikey olarak konumlandırılmış.



iPhone X'in pil ömrü, iPhone 8'e göre 2 saat daha fazla.



iPhone X'ler, 64 ve 256 GB'lık seçeneklerle 27 Ekim'de ön siparişlere açılacak.



iPhone X, 999 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.







