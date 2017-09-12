Hikmet Genç'ten Sözcü gazetesine müthiş kapak

TV 24'te günün manşeti programında gündemi değerlendiren Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç Sözcü gazetesinin büyüme rakamlarını eleştirerek ahlaksızca 'neremizden büyüdük' manşeti atan Sözcü gazetesine çok sert karşılık verdi.



NERENDEN YAZIYORSAN ORAYA BAKACAKSIN



Türkiye'nin 5.1 oranında büyümesinin sözcü gazetesi ve Yılmaz Özdil'e koyduğunu söyleyen Hikmet Genç ' 15 yıldan beri bu ülke batacak diye başımızın etini yediniz. Sorun bakalım 1979-1978'de Bülent Ecevit 150 milyon dolar alabilmek için Libya'ya nasıl yalvarıyordu. Sonra diyor ki 'neremizden büyüdük' 'sen nerenden yazıyorsan oraya bakacaksın' cevabını verdi. Kaynak : Beyaz Gazete Özel