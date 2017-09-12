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Hikmet Genç'ten Sözcü gazetesine müthiş kapak

Hikmet Genç'ten büyüme rakamlarıyla dalga geçen Sözcü gazetesine çok sert sözler...

Televizyon / 12 Eylül 2017 Salı 11:48
Hikmet Genç'ten Sözcü gazetesine müthiş kapak
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TV 24'te günün manşeti programında gündemi değerlendiren Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç Sözcü gazetesinin büyüme rakamlarını eleştirerek ahlaksızca 'neremizden büyüdük' manşeti atan Sözcü gazetesine çok sert karşılık verdi.

NERENDEN YAZIYORSAN ORAYA BAKACAKSIN

Türkiye'nin 5.1 oranında büyümesinin sözcü gazetesi ve Yılmaz Özdil'e koyduğunu söyleyen Hikmet Genç ' 15 yıldan beri bu ülke batacak diye başımızın etini yediniz. Sorun bakalım 1979-1978'de Bülent Ecevit 150 milyon dolar alabilmek için Libya'ya nasıl yalvarıyordu. Sonra diyor ki 'neremizden büyüdük' 'sen nerenden yazıyorsan oraya bakacaksın' cevabını verdi. Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Yılmaz ÖzdilSözcü GazetesiHikmet Genç


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