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Gülen’e küfret kendini sakla

FETÖ itirafçısı, kendisinden sorumlu örgüt mensubunun 15 Temmuz’dan sonra deşifre olmaması için “Gülen’e küfredilmesi” talimatı verdiğini anlattı. “Gülen konusu açılırsa, küfret, kendini sakla” dedi

Güncel / 12 Eylül 2017 Salı 02:25
Gülen’e küfret kendini sakla

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/ PDY soruşturması kapsamında 25'i tutuklu 48 sanık hakkında hazırlanan iddianamede ifadesine yer verilen bir itirafçı, kendisinden sorumlu örgüt mensubunun, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından örgüt bağlantısının deşifre olmaması için Gülen'e küfredilmesi yönünde talimat verdiğini savundu.

'KOD ADI ÖMER' ANLATTI

İddianamede, itirafçı olarak ifadelerine yer verilen astsubay E.S, FETÖ ile ortaokul yıllarında tanıştığını, "Ömer" kod adını kullandığını belirterek, liseyi bitirmesinin ardından 2006'da Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'nu kazandığını ancak bunda örgütün bir katkısının olmadığını savundu. İzmir'den önce görev yaptığı Balıkesir ve Hakkari'de örgütsel faaliyetlerde bulunduğunu, kendisinden sorumlu olan "mesul abilerle" görüştüğünü kabul eden E.S, örgütün karşı çıkmasına rağmen 2013'te görev yaptığı İzmir'de halen evli olduğu eşiyle hayatını birleştirdiğini ifade etti.

SAKIN KONUŞMA

İtirafçı E.S'nin ifadesinde "Çağrı kod (Tutuklu sanık Uğur Topçular), 15 Temmuz darbe girişiminden 2-3 ay kadar sonra Buca ilçesindeki evime tek başına geldi. Bana, 'Sen bize olan bağlılığını yitirme. İl Jandarma Komutanlığı'nda Fetullah Gülen konusu açılırsa, Fetullah Gülen'e küfret, kendini sakla' dedi" ifadelerine yer verdi. E.S., "En son görüşmemizde, 'Çağrı' kod, 'Açığa alınırsan veya atılırsan bizimle ilgili bilgi verme' dedi ve beni tehdit etti" dedi. E.S, gözaltına alınmasının ardından FETÖ ile ilgili verdiği bilgiler teyit edilince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

SORUMLU AĞABEY 'ÇAĞRI'

İddianamede FETÖ yapılanmasını anlatan itirafçı Astsubay E.S. FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u bir süre kullandığını, bu programın deşifre olmasının ardından "Kakao" adlı programın telefonuna yüklendiğini itiraf etti. E.S, kendisinden "Çağrı" kod adlı tutuklu sanık Uğur Topçular'ın sorumlu olduğunu anlattı. Talimatları onun verdiğini söyledi.

15 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede 25'i tutuklu 48 sanık hakkında 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Farklı operasyonlarda 48 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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