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Fransa'nın Korsika Adası'nda küçük uçak düştü: 4 ölü

Akdeniz'de yer alan ve Fransa'ya bağlı olan Korsika Adası'nda meydana gelen uçak kazasında 4 kişinin öldüğü bildirildi.

Dünya / 12 Eylül 2017 Salı 17:17
Fransa'nın Korsika Adası'nda küçük uçak düştü: 4 ölü

Yerel Corse Matin gazetesindeki haberde, Ajaccio'dan kalkan küçük bir turizm uçağının Ghisonaccia kasabası yakınlarında düştüğü belirtildi.

Haberde, uçakta ikisi kadın 4 kişinin olduğu, yere çakılan uçağın alev aldığı ve itfaiye tarafından enkazı söndürme çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Uçağın düşüş nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmazken uçakta bulunan bir köpeğin de telef olduğu kaydedildi.

Kaynak : AA


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