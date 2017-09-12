FETÖ senatörleri harekete geçirdi

BM Genel Kurulu'nun açılış seremonisine katılmak üzere 17 Eylül'de New York'a gitmesi planlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD programı öncesinde FETÖ'cüler ve iltisaklı siyasetçiler, kirli planlarını devreye sokmak için çalışmaya başladı.



MEKTUP GÖNDERDİLER



Erdoğan'ın koruma ekibinin hareket alanını kısıtlamak üzere kulis faaliyetlerine hız veren FETÖ'cüler, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Ed Royce ve kıdemli Demokrat Eliot Engel'in Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'a mektup göndermesini sağladı.



Mektupta, “Erdoğan'ın korumalarının olay çıkarmaması için tedbir alınması” gibi kışkırtıcılık kokan ifadeler yer aldı. Diplomatik Kaynaklar, Meclis üyelerinin, Dışişleri Bakanlığı'ndan beklentilerini Türk hükümetinin en yüksek mercilerine iletmesini isteyerek “Türk Polisi ve beraberindeki koruma ekiplerinin, Birleşik Devletler yasalarına saygı göstereceğinden ve Türk Cumhurbaşkanının korunmasıyla ilgisi olmayan saldırgan eylemlerden kaçınacağından emin olmalıyız” dediği öğrenildi.



AMAÇ OLUMSUZ ALGI OLUŞTURMAK



Kaynaklar, hain örgütün, ABD toplumu ve BM Genel Kuruluna katılacak olan liderler üzerinde olumsuz algı oluşturmak için siyasiler nezdinde lobi faaliyetleri başlattığını da belirtti. FETÖ iltisaklı siyasetçilerin düşünce ve basın yayın kuruluşlarını propaganda amaçlı olarak aradığı da belirlendi.