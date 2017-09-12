USD (Alış - Satış) : 3,40 - 3,40 EURO (Alış - Satış) : 4,08 - 4,09

FETÖ senatörleri harekete geçirdi

Erdoğan’ın BM toplantısı için ABD’ye yapacağı ziyaret, hain örgütü de harekete geçirdi. Bağlantılı oldukları senatörler hemen devreye girdi.

Güncel / 12 Eylül 2017 Salı 09:56
FETÖ senatörleri harekete geçirdi

BM Genel Kurulu'nun açılış seremonisine katılmak üzere 17 Eylül'de New York'a gitmesi planlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD programı öncesinde FETÖ'cüler ve iltisaklı siyasetçiler, kirli planlarını devreye sokmak için çalışmaya başladı.

MEKTUP GÖNDERDİLER

Erdoğan'ın koruma ekibinin hareket alanını kısıtlamak üzere kulis faaliyetlerine hız veren FETÖ'cüler, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Ed Royce ve kıdemli Demokrat Eliot Engel'in Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'a mektup göndermesini sağladı.

Mektupta, “Erdoğan'ın korumalarının olay çıkarmaması için tedbir alınması” gibi kışkırtıcılık kokan ifadeler yer aldı. Diplomatik Kaynaklar, Meclis üyelerinin, Dışişleri Bakanlığı'ndan beklentilerini Türk hükümetinin en yüksek mercilerine iletmesini isteyerek “Türk Polisi ve beraberindeki koruma ekiplerinin, Birleşik Devletler yasalarına saygı göstereceğinden ve Türk Cumhurbaşkanının korunmasıyla ilgisi olmayan saldırgan eylemlerden kaçınacağından emin olmalıyız” dediği öğrenildi.

AMAÇ OLUMSUZ ALGI OLUŞTURMAK

Kaynaklar, hain örgütün, ABD toplumu ve BM Genel Kuruluna katılacak olan liderler üzerinde olumsuz algı oluşturmak için siyasiler nezdinde lobi faaliyetleri başlattığını da belirtti. FETÖ iltisaklı siyasetçilerin düşünce ve basın yayın kuruluşlarını propaganda amaçlı olarak aradığı da belirlendi.

Amerika Birleşik DevletleriCumhurbaşkanıFetö Terör ÖrgütüPropagandaTemsilciler Meclisi


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ISIRACAK KÖPEK DİŞİNİ GÖSTERMEZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı