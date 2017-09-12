FETÖ operasyonunda çok sayıda gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce koordineli olarak yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik, Adana genelinde değişik meslek gruplarına sabah 06.00'da eşzamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda aralarında bir hamile kadının da bulunduğu 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden bazılarının ellerinin kelepçeli olduğu gözlendi.



35 kişi sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğünü götürüldü.



KAHRAMANMARAŞ'TA DA FETÖ OPERASYONU



Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 15 şüpheli yakalandı.



Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada örgütün kapatılan okullarında görev yapmış olan ve şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 15 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şubesi ekiplerince kent merkezinde şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Kaynak : AA