Fatih Portakal'dan Esad açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Esad'la görütüğü iddialarını yalanlayan Erdoğan, 'Ben Esad ile görüşmedim, görüşmeye de pek niyetim yok.' açıklamasında bulundu.



'ESAD'LA GÖRÜŞÜLMELİ'

Erdoğan'ın bu açıklamasına FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan dikkat çeken bir yorum geldi. Portakal, 'Keşke görüşülse. Türkiye'nin güney hattında beka sorunu var. Orada bir Kürt koridoru oluşturulmaya çalışılıyor. Bu sorunu meşru olan bir hükümetle aşabilirsiniz' dedi.



'BÜKEMEDİĞİN ELİ...'

Konuşmaktan zarar gelmeyeceğini söyleyen Portakal, 'Neticede yıkmak istediniz. O bir gerçek. Türkiye yıkmak istedi ama yıkamadı. O zaman bükemediğin eli öpmek değil belki ama gideceksin kapısını vuracaksın. Geçmişi kapatıp Türkiye'nin bekası için konuşmak gerekiyor.' şeklinde konuştu. Kaynak : Beyaz Gazete Özel