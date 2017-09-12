Eskişehir'de minibüsün çarptığı kişi öldü!

Alınan bilgiye göre, Bülent G. idaresindeki 26 S 0256 plakalı servis minibüsü, Çevre Yolu'nun Gündoğdu Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen 45 yaşındaki Murat Usul'a çarptı.



Olay yerinde yaşamını yitiren Usul'un cesedi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.



Minibüs sürücüsü Bülent G. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



Kaynak : AA