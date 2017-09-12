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Eskişehir'de anız yangını zincirleme kazaya neden oldu

Duman nedeniyle düşen görüş mesafesi dolayısıyla, 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi Kazada yaralanan 12 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.

3. Sayfa / 12 Eylül 2017 Salı 19:35
Eskişehir'de anız yangını zincirleme kazaya neden oldu
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Eskişehir'de çıkan anız yangınının ardından çevreye yayılan duman dolayısıyla düşen görüş mesafesi nedeniyle, 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir-Ankara karayolunun 45. kilometresindeki Kaymaz mevkisinde yol kenarındaki bir tarlada henüz bilinmeyen bir nedenden anız yangını çıktı.

Yangında ortaya çıkan duman, rüzgarın etkisiyle karayoluna doğru ilerledi. Bu sırada görüş mesafesinin düşmesi sonucu 14 araç çarpıştı.

Kazada 12 kişi yaralandı. Yaralılar, Eskişehir'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kaza nedeniyle Sivrihisar-Eskişehir yolunda trafik, tek şeritten kontrollü veriliyor. Kaynak : AA

Anız YangınıEskişehir


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