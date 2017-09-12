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Ertuğrul Özkök'ten Türk polisine ağır hakaret

Ertuğrul Özkök'ten Türk polis teşkilatını kızdıracak sözler...

Güncel / 12 Eylül 2017 Salı 09:58
Ertuğrul Özkök'ten Türk polisine ağır hakaret

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök İstanbul Beşiktaş'ta yaşanan bir olayı anlatırken Türk polisi hakkında skandal ifadeler kullandı.

Özkök Türk polisi için 'göbekli, pasaklı, mahalle bekçisi tipli' ifadelerini kullandı.

İşte Ertuğrul Özkök'ün yasızındaki o bölüm;

BU İTFAİYECİ ‘BAYWATCH'DİZİSİNDE RAHAT OYNAR



“BAYWATCH” filmi ve dizisi Amerika'da geçiyor...

Bizim hikâye ise İstanbul Beşiktaş'ta...

Geçen pazar günü Beşiktaş sahilinde yaralı bir martı görülüyor.

İtfaiyeci bir genç hemen suya atlayıp yaralı martıyı kurtarıyor.

Fotoğrafa bakarken “Baywatch” dizisini hatırladım.

Türkiye'de polis profili hızla değişiyor.

O göbekli, pasaklı mahalle bekçisi tipli polisin yerini sırım gibi gençler alıyor.

Meğer itfaiyede de aynı gelişme varmış.

Buyurun fotoğrafa, itfaiyecinin tipine, tişörtüne bakın...

Rahatlıkla “Baywatch” dizisinde oynayamaz mı...


Kaynak : Beyaz Gazete Özel

PolisErtuğrul ÖzkökSkandalİstanbul BeşiktaşPazar Günü


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