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Cinsel saldırıya uğrayan kadın: Sapık, oğlum yaşında

"Elektrikçiyim" yalanıyla cinsel saldırıya uğrayan Ebru T. sapığın oğlunun yaşında olduğunu söyledi.

Televizyon / 12 Eylül 2017 Salı 09:59
Cinsel saldırıya uğrayan kadın: Sapık, oğlum yaşında
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'Elektrikçiyim' yalanıyla cinsel saldırıya uğrayan Ebru T., ölüm tehditleri alınca Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Ömür Varol'la Beyaz Gazete programına konuk oldu.

Ebru T. olayın nasıl gerçekleştiğini canlı yayında şöyle anlattı:

' 'Elektrikçiyim' diyerek evime girdi. Bütün odaları kontrol ediyor, evde kimsenin olmadığından emin olduktan sonra cinsel ilişkiye girmek istediğini söyledi. Ve bana tecavüz etti. İfadesinde 'eve girmedim' dedi ama salonumda DNA'sı çıktı.'

şu anda serbest olduğunu söyleyen Ebru T. meşhur bir elektirk firmasında çalışan O. Ü tarafından ölümle tehdit edildiğini söyledi.

22 yaşındaki bir oğlu olduğunu belirten Ebru T. sapığın da 24 yaşında olduğunu ifade etti. Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Beyaz GazeteÖmür Varol


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