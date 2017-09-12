İzmir'de Güven Timleri tarafından yakalanıp İstanbul'a getirildikten sonra adliyeye sevk edilen Karanfil, Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.



Mahkeme, hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunan Karanfil'in tutuklanarak cezaevine gönderilmesine hükmetti.



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, Karanfil'in 'tasarlayarak öldürme' ve 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme' suçlarından ağırlaştırmış müebbet ve 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.



Karanfil'in yargılanmasına, ilerleyen günlerde Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.







102 GÜNLÜK FİRARIN SIRRI ORTAYA ÇIKTI



Yeni akit gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'in damadı tarafından öldürüldüğü cinayet soruşturmasıyla, suçluların kaçmasını kolaylaştıran yasal eksiklikler bir kez daha gündeme geldi. Katil zanlısı damat Karanfil'in 102 günlük firarıyla gündeme tekrar gelen eksikliklerin başında 'Patates hat' olarak adlandırılan açık hatlar geliyor.



PATATES HAT



Polis yaptığı soruşturmada, Karanfil'in görüşmelerini yeni aldığı bir telefon ve bir patates hat üzerinden yaptığı için yerini tespit edemedi. Temmuz Ayı'nda açılan o hattın yabancı birine ait olduğu polis tarafından tespit edildi.



GÜNLÜK KİRALIK EVLER VE KİMLİK İSTEMEYEN OTELLER



Karanfil'in cinayetten kısa süre sonra İstanbul Küçükçekmece'deki bir rezidansta saklandığı da tespit edildi. Rezidanstaki, kimlik kaydı istemeyen günlük kiralık evde günlerce saklanan Karanfil'in başka şehirlerde konaklarken ise kayıt tutmayan otelleri ve yine günü birlik evleri tercih ettiği ortaya çıktı.



SUÇLULAR İÇİN KOLAYLIK



Günlük kiralık evler ve Patates Hat bir çok suçlunun başvurduğu yöntem olarak biliniyor. Daha önce İstanbul Polisi, 'Günlük Evler' ve 'Patates Hat' ile ilgili operasyonlar düzenlemiş ancak, diğer kurumların denetimlerindeki yetersizlik nedeniyle 2 sorunun da tam önüne geçememişti.





EMNİYET'TE İFADE VERMEDİ



İzmir'den karayoluyla İstanbul'a getirilip İstanbul Cinayet Büro ekiplerine teslim edilen ve 102 gün boyunca broşürlerle aranan Karanfil'in, İzmir'e Yunanistan'a kaçmak için gittiği tespit edilirken, yolculuk boyunca ağladığı ve emniyette ifade vermediği öğrenildi.



Yeni Akit Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel, 29 Mayıs günü eşiyle kavga eden kızının Başakşehir'de bulunan evine gittiğinde çıkan kavgada damadının rambo bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.



Olay sırasında eşini de ağır yaralayan ve Cemil Karanfil 102 günlük bir firarın ardından dün İzmir Alsancak'ta bir park alanında çimlerin üzerine yatmış bitkin bir halde bulunarak gözaltına alınmıştı. Uygulama yapan polis ekiplerine sahte kimlik veren emniyetteki parmak izi incelemesinden gerçek kimliğine ulaşılan damat Karanfil Sabah saatlerinde karayoluyla İstanbul'a getirildi.



Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, gayrettepe'deki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslime edilen katil zanlısı Karanfil'in İzmir'den İstanbul'a getirilirken yol boyunca ağladığı öğrenildi.



YARDIMCI VE PARA TEMİNCİ ARANIYOR



Emniyet'te ifade vermeyen ve üzerinden ağabeyi adına düzenlenmiş sahte kimlik, 6 bin lira para ve cep telefonu çıktığı öğrenilen Karanfil'in Yunanistan'a kaçmayı planladığı da öğrenildi. Polis, Karanfil'in İzmir'den Yunanistan'a geçişi için plan yapıp 6 bin lira para ve telefon temini yapan şahısı yakalamak için çalışma başlatırken Karanfil ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.



TÜRKİYE'Yİ GEZDİ İZMİR'DE YAKALANDI



İstanbul Polisi cinayetin ardından yaptığı çalışmalarda daha önce Sakarya, Niğde ve Hatay'da görüldüğünü, en son ise İzmir'e kaçtığını belirlediği Karanfil'in yakalanması için 8 bin broşür bastırmış ve bu broşürleri emniyet ve halka açık alanlara asarak ihbar hattı kurmuştu. Dün, İzmir'de bir parkta çimlerin üzerinde bitkin bir vaziyette bulunan Karanfil'in şüpheli olarak görülmesinde kendisine yanaşıp kimlik soran ve sonrasında yakalayıp gözaltına alan ekipteki polislerin kendisini belirlemesinde broşürlerdeki fotoğrafların etkili olduğu öğrenildi. Kaynak : İHA