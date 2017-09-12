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Çavuşoğlu:Türkiye hiçbir zaman çaresiz değildir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın Türkiye'ye silah satışı kısıtlaması tartışmalarıyla ilgili olarak " Türkiye hiçbir zaman çaresiz değildir" ifadelerini kullandı.

Siyaset / 12 Eylül 2017 Salı 18:35
Çavuşoğlu:Türkiye hiçbir zaman çaresiz değildir

Almanya'nın Türkiye'ye silah satışı kısıtlaması tartışmalarıyla ilgili Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan açıklama geldi.

Çavuşoğlu, 'Bu tür yaklaşımlar esasen bizim kendi milli savunma sanayimizin güçlenmesine vesile oluyor. Bu anlamda yerli ve milli üretimi artırıyoruz her alanda. Kendi savaş uçağımızı helikopterimizi üretiyoruz. Türkiye hiçbir zaman çaresiz değildir' ifadelerini kullandı.

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