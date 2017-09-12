Canlı yayında sunucudan fırça: Bana ne yapacağımı öğretmeyin

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Duygu Çuhadar'la Yalnız Değilsin programında tansiyon yükseldi.



Programda, 'Zonguldaklı Murat'ı Yasemin'in yasak aşkı mı öldürdü?' sorusunun yanıtı aranırken, cinayetle suçlanan Sedat Acar canlı yayına çıktı.



Sedat Acar'ın yayına bağlanmasıyla stüdyo bir anda gerildi.



Acar, Duygu Çuhadar'a 'Kapat o zaman yayını Duygu Hanım, ayrımcılık yapıyorsunuz, ben çıkayım yayından o zaman, zaten beni dinlemiyorsunuz' dinlemiyorsunuz diye çıkıştı.



Bunun üzerine güzel sunucu, 'Biz sizi dinliyoruz, ses geç gidip geldiği için böyle bir sorun yaşanıyor. Üslubunuza dikkat edin, son kez söylüyorum. Zaten 'pişman değilim' diyorsunuz. Zaten gayet rahatsınız sizin anlattıklarınız da açıkçası bana hiç inandırıcı gelmiyor. Siz evli bir kadınla birlikte olmuşsunuz ve bu adam da sizin yüzünüzden kim bilir neler yaşadı. En azından pişmanım demelisiniz' diye konuştu.



'KAPATIN YAYINI'



Bu sözler karşısında gerilen Sedat Acar, sunucuya, 'Bu yayını kapatın. Ben suçluysam buna adalet karar verecek' dedi.



Acar'ın sözlerine sinirlenen Duygu Çuhadar, 'Kapatın yayını, alın beyefendiyi yayından' diyerek rejiye seslendi.



'AYIBINIZDAN UTANMAYI BİLİN'



'Böyle bir saygısızlık yok' diyen Çuhadar şöyle devam etti:



'Hem evli bir kadınla beraber olacaksınız hem bu adam diyelim ki; intihar etmiş olsun siz buna sebebiyet vermişsiniz demektir .Son kararı yargı verecek ama yaptığımız hatalardan da utanmayı bilelim lütfen. Asla ayrımcılık yapmıyorum. Aynı şekilde burada Nevzat amca da yapsa ona da söylerim. Ayıbınızdan utanmayı bilin. Ondan sonra da orada ahkam kesmeyin. Bana ne yapacağımı da öğretmeyin. Daha nasıl konuşacağınızı bilmiyorsunuz.' Kaynak : Beyaz Gazete Özel