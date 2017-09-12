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Belediye başkanı boğazı kesilmiş halde bulundu

Belçika’nın, Mouscron şehri Belediye Başkanı Alfred Gardenne, belediye mezarlığında boğazı kesilmiş halde bulundu.

Dünya / 12 Eylül 2017 Salı 12:51
Belediye başkanı boğazı kesilmiş halde bulundu

Belçika'nın Fransızca konuşan Valon bölgesi sınırları içerisinde yer alan Mouscron şehrinin 71 yaşındaki Belediye Başkanı Alfred Gardenne, pazartesi akşamı belediye mezarlığında ölü olarak bulundu.

Olayla ilgili açıklama yapan Tournai-Mons bölgesinden sorumlu Federal Savcı Christian Henry, akşam saat 9 sularında meydana gelen olayda Belediye Başkanı Alfred Gardenne'nin, mezarlıkta saldırıya uğradığını ve saldırıda boğazının kesildiğini bildirdi. Bir vatandaşın çağrısı sonrası polis ekibinin olay yerine geldiğinde, Başkan Alfred Gardenne'nin yerde cansız bir şekilde yattığını belirten Savcı Henry, mezarlıkta bulunan bir vatandaşın gözaltına alındığını ve bu vatandaşın daha sonra olayın faili olduğu anlaşıldığı bilgilerini paylaştı.

Savcı Henry, olayın terörle alakası olmadığının da altını çizdi. Federal Savcı, bölge sakinleri tarafından çok sevilen Belediye Başkanı Gardenne'ni öldüren katil hakkında bilgi vermezken, Belçika basını katilin 18 yaşında olduğu ve belediye başkanını 2 yıl önce intihar eden babasının intiharından sorumlu tuttuğu için öldürdüğünü yazdı.

2006 yılında rekor oyla belediye başkanı seçilen 1946 doğumlu Alfred Gardenne, 2009 ile 2014 yılları arasında Valon Bölge Parlamentosunda bir dönem milletvekilliği yaptı.

Öte yandan, evli ve çocuk sahibi olmayan Alfred Gardenne'nin ölüm haberi Mouscron halkını derinden üzerken, bir önceki Belediye Başkanı Jean-Pierre Detrmmerie ise siyaseti bıraktıktan sonra 2016 yılında intihar etmişti. Kaynak : İHA

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