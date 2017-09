Balıklar tezgahları doldurdu

Avlanma yasağının kalkmasıyla birlikte her çeşit balık tezgahlarda yer almaya başladı.



Geçtiğimiz aylarda el yakan balık fiyatları da düşüşe geçti. Yasağın kalkmasıyla beraber balık tezgahları da dolmaya başladı.



Tezgahların dolmasıyla birlikte geçen aylarda el yakan balık fiyatları da yarı yarıya düşerken, vatandaşlar da balığa rağbet göstermeye başladı.



Fatsalı balıkçılardan Oğuzhan Aygün, “Yasak varken çupra-levrek 25 ile 30 arasındaydı, şimdi ise 15 liraya indi. Barbun 25-35 arasındaydı, şimdi 10 ile 20 lira arasında satılıyor. Hatta 5-6 liraya bile barbun bulanabilecek. Sardalye 5 liraya düştü. Kefal 7-8 liraya düştü. Fiyatlar yarı yarıya düştü. Mezgit 10 TL, palamudun tanesini 10 TL'den satılıyor. Bu fiyatların uygunluğunu halkımız değerlendirsinler. Şu anda tam balık mevsimi. Her şey mevsiminde yenilir. Yılın 12 ayı balık çıkıyor ve yeniliyor ama bu fiyatlarla bu tazelikte balık her dönemde yenmez. Halkımız kışa doğru daha ucuz balık yiyecek. Şu an su sıcak olduğu için balık daha az ama yine bol çıkıyor” diye konuştu.



