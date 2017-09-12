Balıkesir Büyükşehir'e deneyimli genel sekreter

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Gürbüz göreve başladı. Bir çok kamu kurum ve kuruluşunda yönetici olarak hizmet eden Gürbüz son olarak İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Bugün görevine başlayan Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ile bir araya geldi. Başkan Uğur, Gürbüz'e yeni görevinde başarılar diledi.







MEHMET GÜRBÜZ KİMDİR?



1977 Kahramanmaraş Elbistan doğumlu olan Mehmet Gürbüz; 2002 yılında Kayseri Erciyes Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünü bitirdi. 2010-2012 yılları arasında Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Şehir ve Bölge Planlama ve 2014 yılında Türk Hava Kurumu Üniversitesi İşletme dallarında Yüksek Lisans programlarını tamamladı. 1996-2005 yıllarında Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğü'nde Mimar, 2005-2012 yıllarında İller Bankası'nda Mimar, Şehir Planlama Uzmanı, Şube Müdürü ve Müdür olarak görev yaptı. 10 Temmuz 2013'te Mekânsal Planlama Dairesi Başkanı olarak atandı. 17 Nisan 2014 tarihinden itibaren Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2014'den bu güne TSE inşaat İhtisas Komitesi ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyeliği ile Yollar Türk Milli Komitesi üyeliği yapan Gürbüz, Yerel Yönetimlerin Yatırım Programları ve Kalkınma Stratejileri, Kaynak Geliştirme ve Yönetim Stratejileri, Sürdürülebilir Kentleşme Politika ve Uygulamaları, Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Politika ve Stratejileri ile Stratejik Planlama konularında çeşitli dergilerde yayın ve çalışmalar yaptı. Halen bazı gazetelerde kalkınma ve ekonomi temalı makaleler yazan Gürbüz, İngilizce ve Arapça bilmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.