Bakan Soylu açıkladı! Bunu yapanın ehliyeti alınacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın ortak katılımlarıyla Trafik Güvenliği ve Karayolu Yolcu Taşımacılığı Çalıştayı gerçekleştirildi.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayda, TOBB yetkililerinin yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok da yer aldı.



Çalıştayın açılışında konuşma yapan İçişleri Bakanı Soylu, trafik güvenliği kapsamında pek çok çalışamalar yapıldığını, tedbirler, toplantılar, çözüm önerileri geliştirildiğini ve son olarak bu çalıştayın gerçekleştirilmesi kararının alındığını ifade etti.



'Birbirimizi uyarmaya ve farkındalık oluşturacak adımlar atmaya ihtiyacımız var' var diyen Bakan Soylu, eksikliklerin hep birlikte değerlendirileceğini ve kamunun beklentilerine cevap verileceğini bu kapsamda tedbirlerin arttırılacağını dile getirdi.



'TRAFİK DENEME YANILMA YAPILMAYACAK BİR MESELEDİR'



Trafik güvenliği sorunuyla ilgili olarak, çalıştaydan çıkacak sonucun, mevzuat noktasında atılacak adımlarda rehberlik etmesini amaçladıklarını belirten Bakan Soylu, 'Elbette bakanlıklar bu mevzuatları tek başına yapabilirler ama trafik meselesi bir yapboz değil, deneme yanılma yapılmayacak bir meseledir. Atacağımız her adımı iyi atmak ve meseleyi hızlıca çözmek zorundayız, zaman kaybedemeyiz. Türkiye'de, 'Bayramlarda her tarafı kan götürüyor' gibi bir algı var. Biz bu algıyı kaldırmak istiyoruz. Geçen sene 70 iken, biz bu bayramda günlük ortalama 12 kişiyi kaybettik. Bayramlarda gece gündüz demeden İçişleri Bakanlığı görevlendirmesiyle yaklaşık 50 bin kişi hizmet verdi. Bayramlarda biraz daha dikkatli olmalı, biraz daha özen gösterilmeliyiz. Kazaların yoğunluğu akşam 18.00 ve 20.00 arası, gece yarısı ise 02.00 ile 08.00 arası ve bunların önemli bir bölümü, uykusuzluk, dikkatsizlik, hız. Biz bu kapsamda aldığımız her tedbirin de karşılığını görüyoruz, herkes elinden gelen tedbiri almalı' şeklinde konuştu.



'BİZİM İÇİN AMACIMIZ ÇOK CEZA YAZMAK DEĞİLDİR'



Uygulama takip projesiyle bir kontrol listesi oluşturulduğunu ve bunun sayesinde, örneğin bir kaza anında ne kadar zamanda olay yerine gidildiği ve gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı gibi bilgilerin hem anlık hem de geçmişe dönük olarak ulaşılabilineceği bilgisini veren Bakan Soylu, bu sayede yüz yüze temas ve gerçek verilere ulaşılma sağlanacağını kaydetti.



Bakan Soylu ayrıca bu denetimlerin ölçülebilir, gerçekçi ve uygulanabilir olacağını ifade ederek, 'Bizim için amacımız çok ceza yazmak değildir. Yüz yüze temas ceza yazılmadan, kural ihlallerinin oluşması engellenecektir' diye konuştu.



Bakan Soylu ayrıca bir ağacın altına veya bir kavşağa saklanmış tuzak radar uygulamasını kaldırdıklarını açıkladı.



TRAFİK DENETİMLERİNDEKİ YENİLİKLER



Bakan Soylu'nun ifade ettiği trafik güvenliği denetimlerdeki yenilikleri şu şekilde:



'Çocuk koltuğu kullanımı denetimlerin yanı sıra hem ön hemde arka kemer takma denetimi yapılacak. İlk kez geçtiğimiz bayram başlatılan maket trafik aracı bayram dışında da devam edecek. Tarım işçilerini taşıyan araçların etkin denetimi sağlanacak. Yaz ve kış trafik denetim genelgeleri hazırlanacak. Kaza kara noktaları tespit edilecek. Trafik kazalarına en çok karışan ve tespit edilen 10 bin sürücü içerisinden bin sürücüye eğitim verilecek. Cep telefonu kullanım yasağı 8 kat arttırılacak. Bayramların etkin denetimleri arttırılacak. Yaka kamerası kayıt cihazı kullanımı yaygınlaştırılacak. Sürücü belgeleri nüfus idaresinden verilecek. Trafik tecil belgelerinin verilmesi noterlerden sağlanacak. Kırmızı ışık ihlallerine para cezasıyla birlikte ilave yaptırımlar getirilecek.'



'OKUL SERVİSLERİNDEKİ DENETİMLER YIL BOYU SÜRDÜRÜLMELİ'



Çalıştayda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yılmaz ise, trafik güvenliğinin sağlanmasının Türkiye'nin olduğu kadar tüm dünyanın da ortak meselesi olduğunu ifade etti.



Trafik kazalarının yüzde 98'inin insan kaynaklı olduğuna dikkat çeken Bakan Yılmaz, bu kapsamda trafik güvenliği konusunun kapsamında insan olduğunu, insandan beklenen davranışların da eğitim ile sağlanacağını söyledi.



Yılmaz, eğitimlerin yanı sıra okul servislerinde gerekli denetimlerin yapılması, bu denetimlerin ön gördüğü takdirde trafikten men edilme cezasının uygulanması ve bu denetimlerin tüm yıl boyu sürmesi gerektiğini dile getirdi. Okul öncesinden ortaöğretim sonuna kadar çocuklara verilen eğitimler kapsamında Yılmaz, 'İstiyoruz ki 3-5 yaşlarındaki çocuklar bile babalarını trafikteki hatalarından dolayı uyarabilsin' diye konuştu.

Kaynak : İHA