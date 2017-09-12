USD (Alış - Satış) : 3,40 - 3,40 EURO (Alış - Satış) : 4,08 - 4,09

Ankara'da terör örgütü DHKP-C operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DHKPC'ye yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı bulunan 5 şüpheliden 4'ü Ankara'da gözaltına alındı.

3. Sayfa / 12 Eylül 2017 Salı 11:01
Ankara'da terör örgütü DHKP-C operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı bulunan 5 şüpheliden 4'ü Başkentte yakalandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yürüttüğü bir soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 5 şüpheliden 4'ünü Çankaya ilçesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki bir hukuk bürosunda gözaltına aldı.

E.G, D.B.Ü, A.Ş. ve E.T. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderilecek. Kaynak : AA

Ankara Emniyet MüdürlüğüTerör ÖrgütüCumhuriyetDhkp C


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ISIRACAK KÖPEK DİŞİNİ GÖSTERMEZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı