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Ankara Adliyesi önünde bıçaklı kavga: 1'i çocuk 3 yaralı

Aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan, bıçak ve çekiçlerin kullanıldığı kavgada biri çocuk 3 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 12 Eylül 2017 Salı 11:24
Ankara Adliyesi önünde bıçaklı kavga: 1'i çocuk 3 yaralı
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Ankara Adliyesi önünde, aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan, bıçak ve çekiçlerin kullanıldığı kavgada biri çocuk 3 kişi yaralandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sıhhiye'deki Ankara Adliyesi önünde aralarında husumet bulunan iki aile arasında kavga çıktı.

Bıçak ve çekiçlerin kullanıldığı kavgada, biri çocuk 3 kişi yaralandı. Polisin müdahalesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerince Numune ve İbn-i Sina hastanelerine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kaynak : AA

Ankara Adliyesiİbn-i SinaSıhhiyeBıçaklı Kavga


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