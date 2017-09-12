Ankara Adliyesi önünde bıçaklı kavga: 1'i çocuk 3 yaralı

Ankara Adliyesi önünde, aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan, bıçak ve çekiçlerin kullanıldığı kavgada biri çocuk 3 kişi yaralandı.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sıhhiye'deki Ankara Adliyesi önünde aralarında husumet bulunan iki aile arasında kavga çıktı.



Bıçak ve çekiçlerin kullanıldığı kavgada, biri çocuk 3 kişi yaralandı. Polisin müdahalesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerince Numune ve İbn-i Sina hastanelerine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kaynak : AA