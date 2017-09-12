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Almanya: Türkiye'ye silah sevkiyatını durdurduk

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, ikili ilişkilerdeki gerilim nedeniyle Berlin'in Türkiye'ye mevcut sözleşmeler dahilindeki silah sevkiyatını durdurduğunu açıkladı.

Dünya / 12 Eylül 2017 Salı 00:53
Almanya: Türkiye'ye silah sevkiyatını durdurduk

Handelsblatt gazetesinin organize ettiği bir forumda konuşan Gabriel, "Aslında NATO müttefikimize silah sevk etme yükümlülüğümüz bulunuyor. Ancak Türkiye'ye silah sevkiyatını neredeyse tamamen durdurduk" dedi.

Bu alandaki işbirliğinin sadece Almanya'nın uluslararası anlaşmalara dahil olduğu alanlarda devam ettiğini kaydeden Gabriel, bu anlaşmalarda silahın değil, yük araçlarının söz konusu olduğunu belirtti.

Almanya Ekonomi Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, ülke bu yılın ilk dört ayında Türkiye'ye 5 milyon 600 bin euro tutarında silah ve mühimmat sattı. Üstelik Almanya 2010-2016 yılları arasında kimi savunma malzemelerinin Türkiye'ye ihracatını ‘söz konusu silahların halka karşı kullanılabileceği endişesiyle' engellediğini açıklamıştı.

EuroAlmanyaTürkiyeUluslararasıEkonomi Bakanlığı


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