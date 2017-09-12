Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, belediyeye ait jeneratörün aküsünü çalan hırsıza sosyal medya hesabından tepki gösterdi.



Karamanlı Belediyesince içme suyu hattının yetersiz kaldığında devreye girmesi için merkeze 2 kilometre uzaklıktaki Bağlı Orman mevkisine iki buçuk ay önce jeneratör kuruldu.



Jeneratörün aküsünün önceki gece kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalınması üzerine Başkan Selimoğlu, sosyal medya hesabından, 'Şerefsizlik buna denir. Sondajdan içme suyu hattına verdiğimiz jeneratörün aküsünü çalan hırsız şerefsize sesleniyorum, Allah senin belanı versin.' ifadesiyle tepki gösterdi.





Kaynak : AA