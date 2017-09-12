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Ahmet Şık'ın ateistim savunması

Cumhuriyet gazetesi davasında savunma yapan tutuklu Ahmet Şık, Ateistim ama bu kainatta zalimler için bir cehennem olmasını istiyorum” dedi.

Güncel / 12 Eylül 2017 Salı 09:32
Ahmet Şık'ın ateistim savunması

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında, 'PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DHKP/C'ye müzahir oldukları' iddiasına ilişkin görülen davada, Akın Atalay ve Ahmet Şık'ın da aralarında bulunduğu tutuklu 6 sanığın tahliye talepleri reddedildi.

'BEN BİR ATEİSTİM'

Mahkemede savunma yapan Şık, 'Ben bir ateistim. Dolayısıyla beddua etmem. Söylediğim bir beddua değildi. Din tacirliği yapan bir şarlatan hiç olmadım. Dolayısıyla bir kehanette bulunmadım. Ben böyle dindar olduğu iddiasındaki insanları görünce diyorum ki bu kainatta bir cehennem olması şart.” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, duruşmayı Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görülmek üzere 25 Eylül'e erteledi.​

CumhuriyetDindar


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