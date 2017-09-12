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Ahmet Hakan CNN Türk muhabirine sahip çıktı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan öldürülen kadın terörist için 'şehit' ifadesini kullanan CNN Türk spikerine sahip çıktı.

Televizyon / 12 Eylül 2017 Salı 09:38
Ahmet Hakan CNN Türk muhabirine sahip çıktı

CNN Türk spikeri Semiha Şahin, öldürülen PKK'lı kadın terörist için 'şehit' ifadesi kullanarak büyük bir skandala imza atmıştı.

Ahmet Hakan bugunkü yazısında spikerin o skandal sözünü dil sürçmesi olarak niteledi.

İşte Ahmet Hakan'ın yazısındaki o bölüm;

BİR DİL SÜRÇMESİNİN ÜSTÜNDE TEPİNMEK

ÖYLE adiler, öyle zavallılar, öyle fırsatçılar, öyle alçaklar ki...
CNN Türk'te bir haber sunucusu arkadaşımızın canlı yayın sırasında ani gelişen bir olayı sunarken yaptığı bir hatayı, “CNN Türk'te terörist için şehit denildi” diye takdim ediyorlar ve bu hatanın üstünde ter ter tepiniyorlar.
*
Hata hemen fark edilmiş, anında düzeltilmiş, özür dilenmiş falan... Umurlarında değil.
Hata insana mahsusmuş, canlı yayında herkesin başına gelebilirmiş, herkes böyle hatalar yapabilirmiş falan... Zerrece önem vermiyorlar.
*
Çünkü adamlar, “ne kadar pislik yaparsak o kadar iyi” diye ant içmişler.


Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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