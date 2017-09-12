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21 ilde MİT'çilere operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY'ye ilişkin soruşturmalar kapsamında, Ankara merkezli 8 ilde, MİT Müsteşarlığı eski çalışanı 63 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı işlemlerinin bu sabah itibariyle başladığı öğrenildi.

Yaşam / 12 Eylül 2017 Salı 09:49
21 ilde MİT'çilere operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında MİT Müsteşarlığında operasyon başlatıldı.

Ankara merkezli 8 ilde başlatılan operasyonlarda MİT Müsteşarlığı eski çalışanı 63 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı işlemleri bu sabah itibariyle başladı.
Kaynak : İHA

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