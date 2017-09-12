21 ilde MİT'çilere operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY'ye ilişkin soruşturmalar kapsamında, Ankara merkezli 8 ilde, MİT Müsteşarlığı eski çalışanı 63 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı işlemlerinin bu sabah itibariyle başladığı öğrenildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında MİT Müsteşarlığında operasyon başlatıldı.
Ankara merkezli 8 ilde başlatılan operasyonlarda MİT Müsteşarlığı eski çalışanı 63 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Gözaltı işlemleri bu sabah itibariyle başladı.
Kaynak : İHA