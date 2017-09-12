21 ilde MİT'çilere operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında MİT Müsteşarlığında operasyon başlatıldı.



Ankara merkezli 8 ilde başlatılan operasyonlarda MİT Müsteşarlığı eski çalışanı 63 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



Gözaltı işlemleri bu sabah itibariyle başladı.

Kaynak : İHA