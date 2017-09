13 yaşında oyun hazırladı

2015 yılında TopLa adlı 3 boyutlu oyununu 11 yaşında yayınlayarak dikkatleri üzerine çeken Ömür Efe Güçlü, bu yıl hazırladığı yeni bir oyun ile karşımıza çıktı. Şu an 13 yaşında olan Ömür Efe, 3 ay gibi kısa sürede hazırladığı RunWall ile 1 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor.



RunWall oyununun yazılım sürecine annesi Şule Güçlü’nün tavsiyesi üzerine 3 boyutlu ve daha geniş çaplı başlayan Ömür Efe, TEOG’a hazırlık sürecinin başlaması nedeniyle çalışmalarına ara verdi. Ömür Efe, onun yerine daha hızlı geliştirip sonlandırabileceğini düşündüğü 2 boyutlu ve oldukça eğlenceli bir oyun yazma kararı aldı.



Ömür Efe, oyun fikrinin bir objenin artan hızıyla çeşitlenen duvar engellerinin arasında geçmesi olarak başladığını, daha sonra geliştirme aşamasında ise çevreden aldığı fikirleri değerlendirdiğini söyledi.



Objenin roket olmasına karar verdiğini kaydeden Ömür Efe, oyunun ileri seviyelerinde ateş topları, meteorlar ve rastgele tasarlanmış uzay cisimlerini yok ederek puan kazanan bir hale dönüştürdüğünü dile getirdi.



"İndirme sayısı gün geçtikçe artıyor"



RunWall oyununun ilk 4 seviyesini oyuncuyu oyuna alıştırmak için basit ve kolay geçilebilir olarak tasarlayan Ömür Efe, "İlerleyen seviyelerde zorluk derecesi ve karşılaşılan engeller artıyor, bu da heyecanı arttırıyor" diye konuştu.



Güçlü, oyunun Türkçe-İngilizce versiyonuyla Google Play’de yer aldığını, ilk gün 50 indirme ile başlayan RunWall’un gün geçtikçe indirme sayısının arttığını ifade etti.



Hedefinin RunWall oyununun 1 milyondan fazla indirilmesi ve beğeniyle oynanması olduğunu söyleyen Ömür Efe, 4 bin 500 satır koddan oluşan RunWall oyununun geliştirme aşamalarını, farklı proje türlerini ve Unity üzerinde yürüttüğü çalışmaları, eğitici videolara dönüştürerek bu videoları sosyal medya hesabından yaşıtlarına faydalı olmak adına paylaştı.



Her ailenin çocuklarının yeteneklerini erken yaşta keşfetmek, onu bu alana yönlendirmekle yükümlü olduğunu kaydeden baba Ümit Güçlü ise şunları dile getirdi:



"Ömür Efe oyun oynamayı seven biriydi. Vakit buldukça oynuyordu. Oyunların bir tanesinde bulduğu hatayı bana söylediğinde oğluma, ‘Bu yazılımcıların dili, oyun oynuyorsun iyi bir şey, imkanların da var. İstersen oyun da geliştirebilirsin’ dedim. Kapsamlı, yapması zor bir oyun. Oyunu kendi çabaları ile geliştirdi. Yazları ve hafta sonları vakit bulduğunda bu alanda çalışmalar yürüttü. Bu yıl da 2 boyutlu daha eğlenceli, farklı bir oyun yaptı. Bu alanda çalışmaları devam edecek." Kaynak : İHA