USD (Alış - Satış) : 3,40 - 3,40 EURO (Alış - Satış) : 4,08 - 4,09

Zarrab, yeni suçlamaları reddetti

New York’ta bugün yeniden hakim karşısına çıkan Reza Zarrab, eski ekonomi bakanı Zafer çağlayan’ın da dahil edildiği yeni iddianamedeki suçları reddetti.

Dünya / 11 Eylül 2017 Pazartesi 22:05
Zarrab, yeni suçlamaları reddetti

Ayakları zincirli halde mahkeme salonuna getirilen Zarrab'ın avukatı Benjamin Brafman, hakim Richard Berman'ın 'Yeni iddianameyi okudunuz mu? pozisyonunuz nedir?' şeklindeki sorusuna ; ‘İtirazda bulunacağız. ' karşılığını verdi. Yeni iddianamenin merkezinde artık Halkbank'ın olduğunu söyleyen Brafman, başsavcılığın bize sunduğu Halkbank ile ilgili pek çok belgeyi daha önce incelemediklerini, bunları yeniden gözden geçirmek zorunda olduklarını söyledi.

Yaklaşık 10 dakika süren oturumda tarafları bundan sonra izlenecek takvimi belirlemek üzere 25 Eylül'de mahkemeye çağıran hakim Richard Berman, büyük olasılıkla ertelenmesi beklenen 30 Ekim jürili duruşma tarihine şimdilik sadık kalınmasını istedi.

Zarrab'ın ABD cezaevleri kayıtlarında ‘9 Eylül günü tahliye edildi' şeklindeki dün yeralan bilginin de böylece hata olduğu ortaya çıktı. Zaten, bu bilginin yanlış olduğu başsavcılık tarafından belirtilmiş, cezaevi ise bu teknik hatayı dün sabah düzeltmişti.

Zarrab'ın avukatı Brafman'ın saç ve sakal bıraktığı gözlenirken, ağabeyinin de üç hafta önce vefat ettiği ortaya çıktı. Öte yandan aynı suçlamalarla yargılanan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın avukatı Victor Rocco'nunda kalp krizi geçirdiği ve halen hastanede tedavi gördüğü ancak bu durumun duruşma takvimine bir etkisi olmayacağı kaydedildi.

Kılıçdaroğlu'ndan Zafer Çağlayan açıklaması Kılıçdaroğlu'ndan Zafer Çağlayan açıklaması Erdoğan'ın ABD'yi sert şekilde eleştirmesinin ardından şok karar... Çağlayan için tutuklama Erdoğan'ın ABD'yi sert şekilde eleştirmesinin ardından şok karar... Çağlayan için tutuklama Adalet Bakanı Gül: Hukuk açısından çok büyük bir skandal Adalet Bakanı Gül: Hukuk açısından çok büyük bir skandal

Amerika Birleşik DevletleriReza ZarrabHalkbankZafer Çağlayan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ISIRACAK KÖPEK DİŞİNİ GÖSTERMEZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı