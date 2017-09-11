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Yolcu otobüsü tıra saplandı: Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Ankara’da bir şehirler arası yolcu otobüsü mısır yüklü tıra çarptı. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

3. Sayfa / 11 Eylül 2017 Pazartesi 08:34
Yolcu otobüsü tıra saplandı: Çok sayıda ölü ve yaralılar var
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Kaza, sabah saatlerinde Gölbaşı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ankara-Konya Karayolu üzerinden Mardin'den Ankara'ya gelen 73DZ 935 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, Vilayetler Kavşağı'nda aynı istikamette seyreden 73 FE 33 plakalı mısır yüklü tıra arkadan çarptı. Ön kısmı hurda yığınına dönen otobüsün sürücüsü, muavini Veysel Yeşilmen ve Mehmet Şirin İnci isimli yolcu hayatını kaybetti. Çok sayıda yolcu yaralanırken, yolcuların bazıları bulundukları yerde sıkıştı.



Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Aralarında yaşlı ve çocukların da bulunduğu yaralılar ambulanslarla tedavi edilmek üzere Ankara'nın çeşitli hastanelerine götürüldü. İtfaiye ekipleri, otobüsün içinde sıkışarak hayatını kaybeden şahısların cenazelerini kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kazanın ardından yolun 3 şeridi trafiğe kapandı. Polis ekipleri, başka kazaların yaşanmasına engel olmak için trafik önlemleri aldı.


Kaynak : İHA

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