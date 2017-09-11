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Vatan Şaşmaz'ın son sahnesi duygulandırdı

Bir otel odasında Filiz Aker, tarafından öldürülen Vatan Şaşmaz'ın, Çocuklar Duymasın'daki son sahnesi yayınlandı. Şaşmaz'ın "Ne olacak Fenerbahçe'nin hali" son sözü oldu.

Televizyon / 11 Eylül 2017 Pazartesi 15:16
Vatan Şaşmaz'ın son sahnesi duygulandırdı
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27 Ağustos'ta cinayete kurban giden Vatan Şaşmaz'ın rol aldığı 'Çocuklar Duymasın' yeni bölümüyle ekranlardaydı. Dizinin dün akşamki bölümü 'Vatan Şaşmaz'ın anısına saygıyla' yazısıyla başladı ve Vatan Şaşmaz son kez izleyici karşısına çıktı. Şaşmaz'ı görenler gözyaşlarını tutamadı.

'NE OLACAK FENERBAHÇE'NİN HALİ?'

Şaşmaz'ın sahnelerinin yayınlandığı anlarda sosyal medya da ünlü sunucuyu konuştu. Vatan Şaşmaz'ın dizideki son sözleri ise 'Ne olacak bu Fenerbahçe'nin hali Haluk Abi' oldu...

Vatan Şaşmaz, Çocuklar Duymasın'da 'Engin' karakterine hayat veriyordu...

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