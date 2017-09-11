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Türkiye'nin seyahat uyarısı

Seçim çalışmalarına devam eden Merkel, Almanya'ya gidecek Türk vatandaşlarına yapılan seyahat uyarısı karşı açıklama yapmak zorunda kaldı.

Güncel / 11 Eylül 2017 Pazartesi 10:20
Türkiye'nin seyahat uyarısı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Delbrück kentindeki bir seçim etkinliğinde yaptığı konuşmada Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın Almanya'ya yönelik yayınladığı seyahat uyarısıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Merkel 'Şunu açık bir biçimde ifade etmek istiyorum. Her Türk vatandaşı ülkemize seyahat edebilir.' dedi.

BİZİM ÜLKEMİŞ ŞÖYLE BÖYLE...

Almanya Başbakanı 'Bizim ülkemizde hiçbir gazeteci tutuklanmıyor, hiçbir gazeteci gözaltına alınmıyor, ülkemizde fikir özgürlüğü ve hukuk devleti ilkeleri geçerli. Biz de bundan gurur duyuyoruz.' şeklinde konuştu.

DIŞİŞLERİ UYARMIŞTI

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı cumartesi günü internet sitesinde yayınlanan 'Almanya Federal Cumhuriyeti'ne İlişkin Seyahat Uyarısı' başlıklı açıklama ile Almanya'da yaşayan ve Almanya'ya seyahat edecek Türk vatandaşlarını uyarmıştı.

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