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Terör örgütü PKK/PYD'ye katılan İngiliz gözaltına alındı

İngiltere'de, terör örgütü PKK/PYD'ye katılan İngiliz vatandaşı, terörle mücadele yasası kapsamında gözaltında alındı.

Dünya / 11 Eylül 2017 Pazartesi 21:27
Terör örgütü PKK/PYD'ye katılan İngiliz gözaltına alındı

İngiliz polisinden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Aiden Aslin'in terörle mücadele yasası çerçevesinde gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada, Aslin'in uzman polisler tarafından sorgulanacağı kaydedildi.

Aslin'in, bugün yerel saatle 02.00'de Manchester Havalimanı'nda, Yunanistan üzerinden gelerek İngiltere'ye giriş yaparken gözaltına alındığı öğrenildi.

PKK/PYD'ye 2015'te katıldığı belirtilen Aslin, 3 Şubat 2016'da döndüğü İngiltere'de terörle mücadele yasası kapsamında tutuklanmıştı. Bir süre denetimli serbestlikten yararlanan Aslin hakkındaki dava geçen ekim ayında düşmüştü.



Aslin'in geçen ocak ayında yeniden Suriye'ye gittiği ve terör örgütünün saflarına katıldığı belirtiliyor.

Aiden Aslin, Londra merkezli düşünce kuruluşu Henry Jackson Society'nin geçen ay yayımladığı 'Unutulan Yabancı Savaşçılar: Suriye'de PKK' başlıklı raporda profiline yer verilen 60 yabancı arasında bulunuyordu.



Raporda, İngiliz makamlara, PKK/PYD'ye katılan İngiliz vatandaşlarının kendi ülkeleri için de terör tehdidi teşkil ettiği uyarısı yapılmış ve buna yönelik önlemler alma çağrısında bulunulmuştu.

PKK, 2001'den beri İngiltere'de terör örgütleri listesinde yer alıyor.

Kaynak : AA

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