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Teksas'ta katliam gibi saldırı

ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Plano kentindeki bir evde meydana gelen silahlı saldırıda saldırgan dahil 8 kişi hayatını kaybetti.

Dünya / 11 Eylül 2017 Pazartesi 19:44
Teksas'ta katliam gibi saldırı

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Plano kentinde bulunan bir dairede gelen silah sesleri apartman sakinlerini şoka soktu.

Apartman sakinlerinin silah seslerini duyması üzerine polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, 7 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı saldırıda, saldırganla çatışmaya girdi. Saldırgan daha sonra polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Yetkililer, saldırının gerçekleştiği evde grubun neden toplandığına dair henüz net bir açıklama yapmadı. Olayla ilgili araştırma -inceleme çalışmaları yürütülüyor.






Kaynak : İHA

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