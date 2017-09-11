Olay, Siirt kent merkezine yaklaşık 15 kilometre mesafedeki Aktaş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde ikamet eden çocuklar, kırsal alanda buldukları varili köy merkezine getirdi. Çocukların burada varili açmasıyla birlikte yayılan gaz nedeniyle 23'ü çocuk, 40 kişi zehirlendi. Durumun bildirilmesi üzerine köye çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Zehirlenenler, ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.



Köy tahliye edildi



Köye girişler yasaklanırken, itfaiye aracından yapılan anonsta, kimyasal varil bulunduğu için tüm köylülerin evlerini terk ederek, belirlenen koordinasyon merkezine gelmeleri istendi. Tahliye edilen köy, karantina altına alındı. Köyün bulunduğu Siirt-Kurtalan karayolunda görevlendirilen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de, yoldan geçen araçların sürücülerine köyün bulunduğu bölgede durmamaları ve camlarını açmamaları uyarısında bulundu. Siirt Vali Yardımcısı Yunus Koç da yetkililerle birlikte köye gelerek, incelemelerde bulundu.



Yetkililer, varilin içerisinde klor ve karbon maddelerinin olabileceğinin değerlendirildiğini belirtti.



Varilin köy çevresine kimler tarafından bırakıldığının araştırıldığı da öğrenildi. Kaynak : İHA