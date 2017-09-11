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Saldırı hazırlığındaki teröristlere hava operasyonu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatı ile dört bölücü terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Güncel / 11 Eylül 2017 Pazartesi 15:28
Saldırı hazırlığındaki teröristlere hava operasyonu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatı ile dört bölücü terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde hudut hattındaki üs bölgelerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı dört terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Türk Silahlı KuvvetleriTerör ÖrgütüKuzey IrakHava HarekatıSilahlı Saldırı


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