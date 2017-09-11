'Onlar ne güzel rehber, ne güzel arkadaştırlar!'

Çocuklarımıza; 10 yaşında Müslüman olan Hz. Ali'yi radiyallahu anhü... Gençlerimize; 17 yaşlarında iken Fatihayı şerife ile teberrük yapıp bir hastayı tedavi eden, karşılığında koyun alan, bu yaptığına Hz. Rasulullah Efendimiz'in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) dahi şaştığı Hz. Ebu Said el-Hudri'yi radiyallahu anhü... Veya yarı alay yarı taklid ile ezan okuyan sonra halis mümin olan Hz. Ebu Mahzura'yı radiyallahu anhü... Olgunlarımıza; Necaşi'yi etkileyen konuşmasını yaptığında 27 yaşında olan Hz. Ca'fer'i radiyallahu anhü... Yaşlılarımıza; 90 yaşına yakın İstanbul seferinde şehid düşen Hz. Ebu Eyyup el-Ensari'yi radiyallahu anhü... Kıbrıs'da şehid düşen Hz. Ümmü Haram'ı radiyallu anhü... İşkencelerle şehid olan Hz. Yasir, Hz. Sümeyye radiyallu anhüma çiftini anlatalım...



Bakın İbn Abdülberr ne diyor...



“Her kimin ki sözüyle hüküm verildi, onun şahitliğiyle bir icraatte bulunuldu ise elbette onun ismini, nesebini, adaletini ve halini bilmek lazımdır...



Sahabelerin Asıl Adları...

Künyeleri...

Hangi kabileden ve beldeden oldukları...

Meşhur Akrabaları...

Cahiliyye dönemindeki meslek veya meşguliyetleri...

İslam'a nasıl girdiği ve sonra ne gibi icraatlarda bulundukları...



Hepsi ve daha fazlası için, sizleri muhteşem eseri okumaya davet ediyoruz...



Sözün güzeli, Güzel'in sözü.. 'Ya Rabbi! Senden, Senin sevgini, seni seven kimselerin sevgisini, bizi senin sevgine yaklaştıracak işlerin sevgisini diliyoruz'...





