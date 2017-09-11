Olay düetin perde arkasını canlı yayında anlattı

Türkiye Cizreli Mehmet Ali Şulan'ı sosyal medyadaki Anne Marie düetleriyle tanıdı.



9 Eylül akşamı ise Cizreli Mehmet'in hayali gerçek oldu, Anne Marie'yle sahneye çıktı. Provasız çıktığı sahnede “Rockabye” şarkısına düet yaptı. Kürtçe-İngilizce düet dünyanın diline düştü.



Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Ömür Varol'la Beyaz Gazete'ye konuk olan 'Cizreli Mehmet', inanılmaz hikayesini ve gerçek olan hayalini anlattı:



'Sosyal medyadaki düet yayınlandıktan dört gün sonra haber oldu. Haber olduktan sonra Anne twitter'da üç kez retweet yaptı.



Bende mesaj gönderip teşekkür ettim. Bana 10 gün sonra dönüş yaptı. Anne egosuz bir insan.



"PROVASIZ KONSERE ÇIKTIM"



İstanbul'daki konser için geleceği zaman da bana mesaj attığında şoka girdim, inanamadım ama sonra gerçek olduğunu anladım. Cevap olarak 'Ben çok uzaktayım belki gelemeyebilirim' dedim. Bilet bulamadım çünkü. Sonra yedekten bilet buldum, uçaktan iner inmez, prova yapmadan konsere çıktım.



Anne Marie çok cana yakın bir insan. Konserden önce 20 dakika konuştuk. Konser sonrası da 10 dakika konuştuk.'



