Okullarda uyum haftası heyecanı

İl genelinde 2 bin 154 okul öncesi, 2 bin 646 ilkokul 1. sınıf ve 3 bin 337 ortaokul 5. sınıf öğrencisi ders başı yaptı.



Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, çocukların okul kaygılarını gidermek, okul ortamını sevdirmek, öğrenme ortamını, öğretmenlerini ve arkadaşlarını tanımalarını sağlamak amacıyla hafta boyunca etkinlikler düzenleneceğini belirterek öğrencileri ile öğretmenlere başarılar diledi.



Öğrenci velileri de okullara giderek çocuklarının heyecanına ortak oldu. Kaynak : İHA