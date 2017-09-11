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Okullarda uyum haftası heyecanı

Amasya’da 2017-2018 eğitim-öğretim yılının başlamasına bir hafta kala okul öncesi, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul 5. sınıflar için uyum haftası eğitimi başladı.

Eğitim / 11 Eylül 2017 Pazartesi 12:03
Okullarda uyum haftası heyecanı

İl genelinde 2 bin 154 okul öncesi, 2 bin 646 ilkokul 1. sınıf ve 3 bin 337 ortaokul 5. sınıf öğrencisi ders başı yaptı.

Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, çocukların okul kaygılarını gidermek, okul ortamını sevdirmek, öğrenme ortamını, öğretmenlerini ve arkadaşlarını tanımalarını sağlamak amacıyla hafta boyunca etkinlikler düzenleneceğini belirterek öğrencileri ile öğretmenlere başarılar diledi.

Öğrenci velileri de okullara giderek çocuklarının heyecanına ortak oldu. Kaynak : İHA

Milli Eğitim Bakanlığı


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