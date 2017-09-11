Müge Anlı o cinayeti 3 saatte nasıl çözdü?

İstanbul Sultangazi'de kaybolan 8 yaşındaki Raed'ın ailesi geçen haftadan beri her yerde oğulları Raed'i arıyordu.



Aile, son çare olarak Müge Anlı'ya başvurdu ve Müge Anlı'nın Raed'i bulması da sadece 3 saat sürdü.



Müge Anlı Raed'in açısına girdiği üç güvenlik kamerası görüntüsüne ulaştı..



Polis, zanlının el arabasıyla kameraya yakalanmasından sonra harekete geçti.



Müge Anlı cinayeti nasıl çözdüğünü kendi kanalına verdiği röportajda anlattı.



Zanlının sorguda suçunu itiraf ettiğini söyleyen Anlı, 'Raed'i öldürdükten sonra cansız bedenini el arabasıyla 500 metre uzağındaki çöp kutusuna atmış' dedi.



Küçük Raed Kemerburgaz'daki çöplükte aranıyor.



KATİL PAKİSTANLI



Katilin Afganlı olduğu ifade edilmişti ancak Müge Anlı, canlı yayında aldığı son dakika bilgisini aktardı ve katilin Pakistanlı olduğunu açıkladı.



Müge Anlı pedofili hastalığına dikkat çekti aileleri uyardı:



'Lütfen çocuklarımızı gözetimsiz bir şekilde dışarıya bırakmayalım ve yabancı kişilerin çocuklarına bir şey vermesine izin vermeyin.



ÇÖPLÜKTEKİ ARAMA SÜRECİ UZUN SÜRECEK



'Aile evlatlarının cenazesine ulaşmak istiyor' diyen Müge Anlı, 'Bunun için de hem emniyet yetkileri hem büyükşehir belediyesi çalışanları gerçekten olağanüstü bir çalışma yürütüyor. Arama süresinin 15 gün süreceğini bekliyoruz' şeklinde konuştu.



'BUNLARI YERİN ALTINDA ÇALIŞTIRMAK LAZIM'



Müge Anlı şöyle devam etti:



'Katilin 18 yaşından küçük olduğu söyleniyor. Ben görüntüleri izledikten sonra buna inanmıyorum. Herhalde kemik testi yapılacak. Kemik testinden sonra da cezası bizim yasamıza göre müebbet hapistir, 40 yıl dışarı çıkamaz.



Bunlar hiç dışarı çıkamasın. Ben bunların hapis yatmasına da karşıyım. Ben diyorum ki; bunları alalım bir maden kazsınlar, bir tünel kazsınlar buraya koyalım. Hem etrafa da bir faydaları olsun istemeselerde hem de bir daha gün yüzü göremesinler. Bu insanlarla cezaevinden bile aynı havayı solumak istemiyorum çünkü tedavileri de yok.'



Kaynak : Beyaz Gazete Özel